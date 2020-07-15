Полиция нашла в Волгограде гараж с оружием

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из городского Управления МВД и следователями ГСУ и Росгвардии задержали владельца гаража. По его словам, все, что находилось внутри, он нашел во время раскопок, так как увлекается этим.

В гараже найдены несколько десятков предметов, конструктивно схожих с карабинами, винтовками Мосина, автоматами Калашникова, пистолетами-пулеметами ППШ, пистолетами Вальтер и ТТ, гранатами Ф-1, РГД-5. Изъято около пяти тысяч патронов различного калибра, а также осветительные ракеты, дымовые шашки и штык-ножи.

Отмечается, часть оружия и боеприпасов пригодны для стрельбы.

Против мужчины возбудили уголовное дело.