Общество 18 мая 2023, 14:29 Полиция нашла сына основателя «Гемотеста», за которого преступники просили $1 млн МВД: сына гендиректора «Гемотеста» нашли в съемной квартире во Владимирской области РИА «Новости»

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Сына гендиректора «Гемотеста» Рудима Газиева, Акима, нашли живым в съемной квартире под Владимиром. Информацию об этом подтвердила пресс-служба МВД России.

Представители ведомства рассказали, что сотрудники МВД действовали совместно с коллегами из ФСБ. Они смогли определить местонахождение «сына генерального директора крупной сети медицинских лабораторий».

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«Молодой человек обнаружен в арендованной квартире в городе Гороховце Владимирской области», — сказано в сообщении.

МВД не называло имен сына и отца, но СМИ, в том числе и РИА «Новости», написали именно о Газиевых. Telegram-канал «112» уточнил, что Аким Газиев исчез еще 5 мая. Через какое-то время после этого его отцу стали звонить неизвестные и требовать выкуп. Преступники надеялись получить один миллион долларов. Главе семейства дали для сбора денег один день. Все подробности случившегося сейчас выясняются.