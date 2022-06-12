Полиция нашла двух пропавших братьев в Красноярском крае

Сотрудники полиции Красноярского края при содействии местных жителей нашли пропавших накануне братьев 11 и 14 лет в селе Таежное Канского района. Дети ночевали в заброшенном здании из-за боязни возвращаться домой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Накануне в полицию обратился отец мальчиков, по его словам, дети ушли гулять и не вернулись домой. К поискам детей приступили полицейские, волонтеры и местные жители.

Полиция сообщила, что подростки ушли на рыбалку, не сказав родителям. Вернулись очень поздно, узнали о поисках и испугались возвращаться, спрятавшись в одном из заброшенных зданий.

В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает, с семьей работает инспекция по делам несовершеннолетних.