Общество 02 марта 2023, 11:25 Полиция накрыла крупнейшую нарколабораторию в Сибири Представитель МВД Волк: полиция накрыла крупнейшую нарколабораторию в Сибири РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полицейские остановили деятельность самой крупной за последнее время нарколаборатории в Сибири, которая произвела более 140 килограммов наркотиков. Об этом заявила в комментарии ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зима пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири, — сообщила она.

Реклама

По ее словам, сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Из незаконного оборота удалось изъять более 140 килограммов синтетического наркотика, этот объем равен примерно 425 тысячам разовых доз.

Волк добавила, что на месте нашли защитные костюмы, порядка 600 емкостей и около пяти тысяч литров прекурсоров. Производственный цех находился в поселке Новолетники, туда вел специальный подземный ход из частного дома. Представитель ГУ МВД России отметила, что запрещенные вещества продавали в Иркутской области с помощью электронных платежных систем и информационно-телекоммуникационных технологий.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», подозреваемых взяли под стражу. Подозреваемые арестованы.