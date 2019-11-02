Полиция начнет выносить предостережения за антиобщественное поведение

Под антиобщественным поведением понимается нарушение общепринятых норм поведения и морали, затрагивание прав и законных интересов соотечественников. Предостережения не подразумевают административную или уголовную ответственность.

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«Официальное предостережение будет объявляться лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В основном полиция будет выносить официальные предупреждения в отношении граждан, которые числятся на учете в органах внутренних дел.

В октябре президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статью №13 Федерального закона „О полиции“». Этот документ нужен для того, чтобы полицейские объявляли гражданам обязательное для исполнения предостережение. Таким образом, должна пресекаться антиобщественная деятельность.