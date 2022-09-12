Полиция начала розыск участников оргии на пляже в Туапсе | 360°

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Полиция начала розыск участников оргии на пляже в Туапсе

РИА «Новости»: полиция Краснодарского края начала поиск участников оргии на пляже в Туапсе

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Кубанские полицейские приступили к розыску участников секс-оргии на одном из пляжей в Туапсе. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

«Полицейские устанавливают участников произошедшего, проводят административную проверку», — заявили в ведомстве.

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Правоохранители зарегистрировали в дежурной части опубликованные в Сети фото и видеоматериалы о происшествии.

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Инцидент произошел накануне в Туапсе. Трое мужчин и женщина занялись групповым сексом на глазах у всех, возмущенные очевидцы засняли ситуацию на мобильные телефоны.

Ранее житель Дагестана помешал паре заняться сексом в горах республики. Он пристыдил парня и девушку, заставив их уйти в другое место.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал серьезно ужесточить наказание за действия сексуального характера в публичном месте.

МВД РФ

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