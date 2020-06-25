Полиция начала проверку сведении о двойном голосовании по поправкам в Конституцию

Журналисту удалось два раза проголосовать по поправкам. Сначала он оставил свой голос на участке, а затем сделал то же самое на сайте электронного правительства Москвы. Сейчас урна, в которую Лобков бросал бюллетень опечатана. Полиция начала проверку по факту нарушения.

На сайте МВД по Москве появилось сообщение, что «возбуждено дело об административном правонарушении».

«В случае, если информация о двойном голосовании гражданина подтвердится, его действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ», — отмечается на сайте ведомства. Если будет доказана вина журналиста, то ему придется заплатить штраф 30 тысяч рублей. Кроме этого полиция проведет проверку членов комиссии, которые были в это время на участке.

Проверят и участников голосования. Правоохранители предполагают, что «синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа» могло быть спланированной акцией. Если это подтвердится правонарушение переквалифицируют из административного в уголовное.