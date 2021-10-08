Полиция начала проверку школ и детсадов Екатеринбурга после сообщений о готовящейся стрельбе

В Екатеринбурге полицейские начали проверку местных школ и детских садов после того, как в родительском чате появилось сообщение об угрозах стрельбы. О этом сообщил ТАСС.

Слухи о том, что в одном из образовательных учреждений города якобы готовится стрельба, начали распространяться очень быстро.

«Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях», — сказал представитель пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также призвал родителей не паниковать и не поддаваться провокациям. В департаменте образования уже указали руководителям образовательных организаций на усиление контроля безопасности. Помимо этого, сотрудники Росгвардии проверили некоторые учреждения, осмотрели тревожные кнопки и провели инструктаж.

Накануне стало известно, что в двух школах Екатеринбурга установят систему умного видеонаблюдения. Инновационная разработка содержит сценарии для предупреждения экстренных ситуаций. В программу внесут характерные для ЧС звуки. А камеры научат распознавать резкие движения и несущие угрозу жесты.