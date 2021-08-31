Полиция начала проверку после сообщения о минировании ресторанов «Тануки» в Москве

Столичное МВД организовало проверку после сообщений о минировании ресторанов сети «Тануки» в Москве. Стражи порядка установили, что неизвестный угрожал взрывами из Стокгольма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Днем 30 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины о том, что все рестораны «Тануки» в Москве заминированы. Правоохранители проверили заведения, взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было. <…> По данному факту проводится доследственная проверка», — приводит агентство слова источника.

Собеседник отметил, что после сообщения о бомбах из ресторанов никого не эвакуировали.

Сообщение о минировании точек «Тануки» по всей Москве поступило накануне на фоне атаки на компанию со стороны движения «Мужское государство» и его основателя Владислава Позднякова. Он организовал давление на сеть в интернете из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. На следующий день после сообщения о минировании «Тануки» Поздняков призвал своих сторонников прекратить нападки на рестораны через «Яндекс».