Полиция начала проверку после сообщений о нападении на автобус с наблюдателями в Туве

«Мы проводим проверку, выясняем все обстоятельства», — рассказал представитель республиканского МВД.

Правоохранители работают на месте ЧП. Оперативники ночью осмотрели автобус, но не нашли пулевых отверстий. Сейчас они ищут гильзы.

Никто не пострадал, отметили в МВД.

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По словам депутата Госдумы от Красноярского края (ЛДПР) Сергея Натарова, вечером в субботу, 7 сентября, неизвестные на лошадях подъехали к автобусу на границе Красноярского края и Тувы. Он утверждает, что из огнестрельного оружия они обстреляли ТС, в котором сидели 12 пассажиров — журналисты одного из местных телеканалов и наблюдатели. Они ехали на работу на выборах в Верховном хурале — парламенте республики.

В Туве 8 сентября в единый день голосования проходят выборы депутатов республиканского парламента III созыва. Граждане определяются с именами 32 депутатов, половину из них избирают по партийным спискам. К избирательному процессу присоединились кандидаты от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ и «Коммунистов России». Кроме того, в Туве проходит 60 муниципальных выборов.