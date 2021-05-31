Полиция начала проверку после публикации видео с измученными лисицами в цирке Миасса

Полиция Миасса начала проверку после сообщений об участии в местном цирковом шоу лисиц, которые выглядели очень измученными. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.

«По публикациям в социальных сетях полиция Миасса начала проверку», — процитировало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Номер с лисицами сильно шокировал зрителей. Они обратились в полицию с просьбой провести проверку. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как уставшие животные еле двигаются.

«Во время выступления лисицы падали и рычали, но дрессировщица продолжала дергать за цепь», — рассказывали очевидцы.

Однако руководитель цирка Сергей Мироненко объяснил случившееся жарой, от которой страдали все. В тот день, по его словам, было +40. Такую погоду переносили плохо и артисты, и животные. Мироненко также отметил, что лисицы полностью здоровы. А то, что они выглядят такими худыми, связано с периодом линьки. Но что случилось на самом деле, выяснят сотрудники полиции.