Полиция начала проверку после отравления собак в приюте Чехова

Сотрудники полиции начали проверку после массового отравления собак в приюте под названием «Лохматая душа» в Чехове. О начале мероприятий хозяйка приюта Валентина Силич сообщила ТАСС.

Директор приюта написала заявление и рассказала, что много времени провела у следователя: объясняла, как работает приют и кто помогает его обитателям.

«Мы написали заявление. Я полдня провела у следователя, писала объяснительную: как мы работаем, кто у нас работает. Мы сотрудничаем сейчас с полицией. Пока идут проверки, собираются данные», — так описала Силич проводимые действия.

Около 200 собак отравились в приюте «Лохматая душа» 29 сентября. Директор рассказала, что 17 животных погибли. Из тех, кого удалось спасти, еще 10 до сих пор в тяжелом состоянии. Они даже не могут встать.

Больше всего Силич винила корм, который раздали животным накануне происшествия. Она рассказала журналистам, что пострадали еще два приюта в других городах и там собак кормили тем же.