Полиция начала проверку после осквернения могилы националиста Тесака (Максима Марцинкевича) на Кунцевском кладбище Москвы. О начале проверки сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, на могиле Марцинкевича неизвестные вандалы сожгли его портрет. Найти виновных попросил адвокат семьи Тесака. Юрист обратился для этого в прокуратуру.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку», — сказал источник.

Марцинкевич был найден мертвым 16 сентября прошлого года в СИЗО №3 в Челябинске. Там же было найдено несколько предсмертных записок. Их содержание говорило о том, что он расстался с жизнью по собственному желанию.

Однако его отец Сергей Марцинкевич отказался верить в это и обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве. По данным адвокатов, Тесак говорил, что его вынуждают признаваться в преступлениях, которые он не совершал.

В СК считают версию о самоубийстве приоритетной. В ведомстве отмечали, что Тесак раскаялся в совершении убийств 2007 года и ряде других преступлений. В челябинском СИЗО он находился перед этапированием в Москву, где должен был участвовать в следственных действиях.