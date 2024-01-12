Общество 12 января 2024, 20:55 Полиция начала проверку после эротического новогоднего концерта на Кубани МВД: на Кубани начали проверку после эротического концерта в Шабельском РИА «Новости»

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Полиция Краснодарского края начала проверку после эротического новогоднего концерта, на котором присутствовали дети. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном ГУ МВД.

«Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району, проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

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В администрации села Шабельское уточнили, что мероприятие прошло в местном доме культуры 31 декабря. В афише при этом указали возрастной ценз «18+». Однако зрители все равно пришли с детьми.

Представители Шабельского СДК сообщили, что после непристойного концерта вынужденно уволились глава сельского поселения Михаил Игнатенко и все руководство культурного учреждения. В социальных сетях распространилось видео с концерта, на котором запечатлели непристойные сценки и полуголых актеров. Это и привело к массовым отставкам среди руководства.