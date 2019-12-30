Полиция начала проверку из-за ребенка на улице в Павловском Посаде

Подмосковное управление МВД начало проверку после того, как двухлетнего ребенка нашли под балконом в Павловском Посаде.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Двухлетнего ребенка нашли под балконом дома на улице Кузьмина. Местный житель сообщил о находке в полицию, после чего оперативники выехали на место происшествия и забрали ребенка.

Как стало известно «360», ребенок сам вышел с балкона первого этажа, криминального характера у происшествия нет. Малыш воспитывается в благополучной семье.

«По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, малыш вылез через решетки окна первого этажа по недосмотру родителей. Семья благополучная», — рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

По ее словам, у мальчика небольшое переохлаждение, он находится под наблюдением врачей. Сейчас ему ничего не угрожает.