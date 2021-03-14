Полиция начала проверку жестокого обращения с собакой в Березниках

В Сети появилось видео, на котором мужчина жестоко избивает свою собаку. По словам очевидцев, он пинал ее и бил кулаками. На замечания окружающих он ответил: «Так надо!».

В региональном МВД ответили «360», что уже обратили внимание на это происшествие. «В ходе мониторинга сотрудники полиции выявили факт жестокого обращения с животным. Зарегистрирован материал проверки, сейчас выясняются обстоятельства», — сообщили в пресс-службе. В конце января текущего года депутаты Госдумы предложили штрафовать владельцев животных за жестокое обращение с питомцами и конфисковывать их.