Полиция начала проверку жестокого обращения с собакой в Березниках
В Сети появилось видео, на котором мужчина жестоко избивает свою собаку. По словам очевидцев, он пинал ее и бил кулаками. На замечания окружающих он ответил: «Так надо!».
В региональном МВД ответили «360», что уже обратили внимание на это происшествие.
«В ходе мониторинга сотрудники полиции выявили факт жестокого обращения с животным. Зарегистрирован материал проверки, сейчас выясняются обстоятельства», — сообщили в пресс-службе.
В конце января текущего года депутаты Госдумы предложили штрафовать владельцев животных за жестокое обращение с питомцами и конфисковывать их.