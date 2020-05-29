Полиция начала патрулировать пляжи Кургана

Он рассказал, что «патрули полиции ходят по пляжу „Бабьи пески“ и выписывают предупреждения».

«Ежедневно патрулируя улицы и общественные места, полицейские проводят с гражданами профилактические разъяснительные беседы», — написано на сайте областного УМВД.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что правоохранители патрулируют пляжи.