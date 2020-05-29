Полиция начала патрулировать пляжи Кургана
Полицейские и сотрудники Росгвардии ходят по пляжам в Кургане и проверяют нарушителей самоизоляции. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местного жителя.
Он рассказал, что «патрули полиции ходят по пляжу „Бабьи пески“ и выписывают предупреждения».
«Ежедневно патрулируя улицы и общественные места, полицейские проводят с гражданами профилактические разъяснительные беседы», — написано на сайте областного УМВД.
В пресс-службе ведомства подтвердили, что правоохранители патрулируют пляжи.