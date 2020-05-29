    29 мая 2020, 20:04

    Полиция начала патрулировать пляжи Кургана

    Дарья Морозова

    Полицейские и сотрудники Росгвардии ходят по пляжам в Кургане и проверяют нарушителей самоизоляции. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местного жителя.

    Он рассказал, что «патрули полиции ходят по пляжу „Бабьи пески“ и выписывают предупреждения».

    «Ежедневно патрулируя улицы и общественные места, полицейские проводят с гражданами профилактические разъяснительные беседы», — написано на сайте областного УМВД.

    В пресс-службе ведомства подтвердили, что правоохранители патрулируют пляжи.