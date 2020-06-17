Полиция Москвы проверит поддельные аккаунты для голосования по поправкам к Конституции

Московская полиция начала проверку информации о поддельных аккаунтах для фальсификации голосов по поправкам к Конституции. Их могут использовать при дистанционном голосовании.

Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации ГУ МВД по городу Москве.

В случае подтверждения информации следователи передадут данные в Московскую городскую избирательную комиссию.

25 июня в России стартует масштабное голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июля. Жители Москвы и Нижнего Новгорода смогут отдать свой голос удаленно.

Уже сейчас россиян предупреждают о том, что у официального сайта появилось много мошеннических клонов. Они могут обмануть невнимательных пользователей и украсть их персональные данные. Ранее «360» опубликовал информацию, как не попасться на уловки мошенников.