Полиция Москвы проверит поддельные аккаунты для голосования по поправкам к Конституции
Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской ФедерацииГУ МВД по городу Москве.
В случае подтверждения информации следователи передадут данные в Московскую городскую избирательную комиссию.
25 июня в России стартует масштабное голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июля. Жители Москвы и Нижнего Новгорода смогут отдать свой голос удаленно.
Уже сейчас россиян предупреждают о том, что у официального сайта появилось много мошеннических клонов. Они могут обмануть невнимательных пользователей и украсть их персональные данные. Ранее «360» опубликовал информацию, как не попасться на уловки мошенников.