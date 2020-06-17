    17 июня 2020, 19:57

    Полиция Москвы проверит поддельные аккаунты для голосования по поправкам к Конституции

    Арина Гудилова

    Московская полиция начала проверку информации о поддельных аккаунтах для фальсификации голосов по поправкам к Конституции. Их могут использовать при дистанционном голосовании.
    Полиция Москвы проверит поддельные аккаунты для голосования по поправкам к Конституции

    Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

    Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

    ГУ МВД по городу Москве.

    В случае подтверждения информации следователи передадут данные в Московскую городскую избирательную комиссию.

    25 июня в России стартует масштабное голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июля. Жители Москвы и Нижнего Новгорода смогут отдать свой голос удаленно.

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