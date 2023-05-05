Общество 05 мая 2023, 07:56 Полиция Москвы опровергла данные о стрельбе по своим сотрудникам Представитель столичного главка МВД Васенин: стрельбы по полицейским в Москве не было РИА «Новости»

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Данные о стрельбе трех неизвестных по полицейским на Профсоюзной улице в российской столице не соответствуют действительности. Такое заявление сделал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин в комментарии ТАСС.

«Размещенная информация о нападении неизвестных на сотрудников полиции на Профсоюзной улице не соответствует действительности», — подчеркнул он.

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Ранее в пятницу, 5 мая, в интернете распространилась информация о том, что примерно в 05:00 преступники пытались вскрыть автомат на Профсоюзной улице. Однако им помешала сигнализация.

Telegram-каналы Mash и Baza написали, что на место прибыли полицейские. Тогда злоумышленники открыли по ним огонь, а затем скрылись с места случившегося. Издания уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал.