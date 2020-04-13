Полиция, МЧС и Росгвардия смогут наказывать россиян за нарушение режима ЧС

Если в России ведут режим чрезвычайной ситуации, то сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС смогут составлять протоколы за его нарушение. Распоряжение с перечнем госслужащих подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Распоряжение главы Кабмина опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу, составлять протоколы о нарушении режима ЧС смогут сотрудники полиции, руководство МЧС и территориальных подразделений ведомства, а также сотрудники Росгвардии. Еще в список попали начальники структурного подразделения Минпромторга, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС Росатома и Роскосмоса.

За нарушение режима ЧС для россиян предусмотрены штрафы и предупреждения. Для обычных граждан сумма составляет от одной до 30 тысяч рублей. Должностным лицам грозит от 10 до 50 тысяч рублей, а для предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей. Самый большой размер штрафов предусмотрен для юридических лиц. Им придется заплатить уже от 100 до 300 тысяч рублей. При причинении вреда здоровью или имуществу штрафы увеличиваются.

Власти не только предусмотрели систему штрафов, но и отправили жителей в самоизоляцию. Выходить из дома можно только при крайней необходимости. Такие меры необходимы для борьбы с пандемией. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло отметки в 18 328 человек.