Полиция Кузбасса задержала патологоанатома за попытки обрушить опоры трех ЛЭП — СМИ
В Кемеровской области полиция задержала патологоанатома Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева за попытку повреждения линий электропередачи. Об этом написал Life со ссылкой на источник.
По информации следствия, в марте неизвестные скрутили крепежные болты с опоры линии электропередачи рядом с Новокемеровской ТЭЦ. Позже в Заводском районе Кемерова они повредили металлические тросы крепления опоры ЛЭП, в результате чего опора пришла в негодность.
Правоохранителям удалось выйти на след патологоанатома, в квартире которого они обнаружили несколько канистр с жидкостями, селитру, карты городов Кемеровской области и Украины.
Сотрудники ФСБ планируют переквалифицировать уголовное дело со статьи «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» на статью «Диверсия».