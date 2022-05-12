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    12 мая 2022, 10:11

    Полиция Кузбасса задержала патологоанатома за попытки обрушить опоры трех ЛЭП — СМИ

    Оксана Лавнюженко

    В Кемеровской области полиция задержала патологоанатома Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева за попытку повреждения линий электропередачи. Об этом написал Life со ссылкой на источник.

    По информации следствия, в марте неизвестные скрутили крепежные болты с опоры линии электропередачи рядом с Новокемеровской ТЭЦ. Позже в Заводском районе Кемерова они повредили металлические тросы крепления опоры ЛЭП, в результате чего опора пришла в негодность.

    Правоохранителям удалось выйти на след патологоанатома, в квартире которого они обнаружили несколько канистр с жидкостями, селитру, карты городов Кемеровской области и Украины.

    Сотрудники ФСБ планируют переквалифицировать уголовное дело со статьи «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» на статью «Диверсия».