В Кемеровской области полиция задержала патологоанатома Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева за попытку повреждения линий электропередачи. Об этом написал Life со ссылкой на источник.

По информации следствия, в марте неизвестные скрутили крепежные болты с опоры линии электропередачи рядом с Новокемеровской ТЭЦ. Позже в Заводском районе Кемерова они повредили металлические тросы крепления опоры ЛЭП, в результате чего опора пришла в негодность.

Правоохранителям удалось выйти на след патологоанатома, в квартире которого они обнаружили несколько канистр с жидкостями, селитру, карты городов Кемеровской области и Украины.

Сотрудники ФСБ планируют переквалифицировать уголовное дело со статьи «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» на статью «Диверсия».