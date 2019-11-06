Полиция Курска занялась осквернившими надгробья детьми

Курские правоохранители начали проверку по следам ролика, выложенного местными детьми в соцсети. Подростки на видеозаписи глумятся над надгробными памятниками. Так они хотели прославиться.

Происшествие случилось в Старом Городе в курских Щиграх. На местном старом кладбище давно никого не хоронят. На могилы предков разве что приходят родственники, но и то — с каждым годом все реже. Тишину на кладбище нарушили дети.

Юные вандалы пришли на погост позабавиться. Они рушили надгробья и снимали свои проделки на видео. Ролики выкладывали в соцсети. Так школьники хотели заполучить известность и уважение в глазах сверстников. Но получили интерес к ним правоохранителей.

Развлекаться на кладбище отправились три девочки. Одной 10 лет, другой 14, их подружке — 15. Проверкой их личностей сейчас занимается полиция, сообщил сайт местной ТРК «Сейм».

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«Возможно, то окружение, в котором они находятся, не очень-то способствует их социализации. Такой нормальной, адекватной, соответствующей требованиям сегодняшнего дня. Но тут надо как раз над исторической памятью очень хорошо работать. Если они не чувствуют никаких корней со своими предками, если они не чувствуют никакого единения со своим малым городом, то это действительно такой проблемный момент», — предложила задуматься над ситуацией профессор, заведующая кафедрой социологии и политологии КГУ Евгения Когай.

В полиции добавили, что законные представители подростков готовы полностью возместить причиненный ущерб. Действиям каждой участницы будет дана правовая оценка. Пока что юных вандалов поставили на профилактический учет.