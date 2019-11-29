Полиция Красноярска проверит сообщения о торговце жиром щенков лаек

Житель Красноярска предложил желающим купить у него собачий жир. Мужчина заявил, что уже 15 лет разводит для этих целей лаек. В пресс-службе межмуниципального управления «Красноярское» МВД России «360» рассказали о начатой проверке.

Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на публикации, появившиеся в СМИ. В них шла речь об объявлении сомнительного содержания на Avito.

«Сотрудники полиции проведут проверку по данному факту», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Неизвестный красноярец, уточнил сайт mk.ru, обещал доставить в любой регион России собачий жир. За 500 граммов вещества назвавший себя Денисом Сергеевичем делец просил 2,5 тысячи рублей и гарантировал качество товара.

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Продукт, по его словам, изготавливается из щенков. Часть жира семья, с его слов, оставляет себе, а оставшееся распродает. Убивает ли животных мужчина и сколько собак есть у него дома, так и осталось неизвестным.

Информация о пользе, которую якобы приносит собачий жир, широко распространена в Сети. Считается, что он может помочь как средство профилактики бронхита, жиром предлагают лечить кашель и туберкулез. Научных подтверждений этим фактам нет. Убийство собак влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей УК РФ о жестоком обращении с животными.