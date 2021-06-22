Полиция Копенгагена задержала российского болельщика после матча Евро-2020

Во время концовки последнего матча группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании в Копенгагене на поле выбежал болельщик из РФ. Мужчину задержали и увели со стадиона в наручниках.

Как рассказал РИА «Новости» задержанный любитель футбола по имени Федор, его уже отпустили. В посольстве сейчас изучают обстоятельства того, что произошло накануне вечером.

21 июня национальная сборная России с разгромным счетом 1:4 проиграла датчанам в третьем матче группового этапа Евро-2020. После этого поражения российские футболисты вылетели из турнира.

Футбольный эксперт Андрей Малосолов в разговоре с «360» отметил, что очень расстроился из-за провального выступления команды на этом чемпионате. Собеседник отметил, что главный тренер Станислав Черчесов должен был попробовать другую расстановку и «не слишком верить в гений Дзюбы». По словам Малосолова, после такого результата наставник сборной должен оставить свой пост. Сам Черчесов на пресс-конференции не сказал об этом ни слова и заявил, что теперь нужно проанализировать ошибки и начать подготовку «боеспособной команды» для отбора на чемпионат мира.