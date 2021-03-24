Полиция Ямала получила 37 новых служебных авто

Полиция Ямала получила 37 новых служебных машин. В их числе иномарки и отечественные автомобили. Средства на покупку транспорта были выделены из федерального бюджета по программе гособоронзаказа, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отмечается, что каждое авто оснащено радиостанциями и системами видеофиксации. В машинах ДПС предусмотрены светозвуковые элементы. Новую технику доставили автопоездом из Екатеринбурга. Больше всего новый машин появилось в автопарке новоуренгойского подразделения ГАИ — девять экземпляров.

«Машины намного удобнее, чем Ford Focus тот же, который также является иномаркой, не говоря уже про российский автопром», — рассказал командир взвода ДПС отдела ГИБДД по Новому Уренгою Владимир Эрдниев.

Он добавил, что инспекторам будет намного удобнее пользоваться машинами с автоматической коробкой передач.