Полиция Ялты занялась поиском пропавшего замминистра культуры Москвы

Ялтинская полиция ищет пропавшего без вести замминистра культуры Москвы Леонида Ошарина. «360» получил комментарий у начальника отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольги Кондрашовой.

«В МВД России по городу Ялта поступила информация о розыске гражданина 1973 года рождения, который, по предварительной информации, прибыл в Ялту из Краснодарского края из такси и более на связь не выходил», — сообщила Кондрашова.

По ее словам, сейчас проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В поисках также участвуют и добровольцы. Пока никаких результатов нет.

Известно, что 26 марта чиновник уехал по делам в Краснодарский край. Позже он приехал на такси в Ялту. В последний раз его видели там 30 марта. С тех пор он не выходил на связь с родными и близкими. Эту информацию подтвердила Анастасия Ошарина в Fасеbооk.

В местных больницах и моргах мужчину не нашли. СМИ писали, что заявление от родственников поступило в полицию только 18 апреля.

Перед тем, как получить большую должность в департаменте культуры Москвы, Леонид Ошарин был директором Московского академического театра им. Маяковского, театра «Et Cetera» а также руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.