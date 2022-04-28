Полиция Ижевска задержала подозреваемого в серийных уличных ограблениях

В Ижевске полиция задержала 19-летнего молодого человека, который подозревается в серийных уличных ограблениях. Об этом написал Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

По данным следствия, подозреваемый совершил три грабежа на территории Индустриального района города.

«Во всех случаях грабеж происходил в вечернее либо ночное время. Предметом посягательства становился мобильный телефон», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.