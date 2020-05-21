Полиция ищет организаторов вечеринки в Нефтеюганске

«Ситуация на контроле у руководства городского ОМВД. В настоящее время устанавливаются организаторы данного мероприятия, проверяются места, в которых можно устроить авто-пати. На данный момент подходит только набережная, но она заблокирована на проезд авто», — заявили в пресс-службе регионального МВД.

Провести вечеринку планировали 22 мая в 23:00. Гостям рекомендовали принести с собой маски, перчатки, алкоголь и кальяны. Точное место проведения не озвучивалось. На данный момент аккаунт закрыт, а получить доступ к постам могут лишь одобренные организаторами люди.

Место проведения вечеринки обещали рассекретить за два часа до начала. Если у кого-то из участников не окажется масок, их предлагали купить на месте.