Полиция и прокуратура проверила школьников на Урале после ролика о ловле маньяка

Три школьника Челябинской области сняли ролик с игрушечным пистолетом и ловлей «маньяка». Видео они выложили в соцсети. После этого правоохранители устроили проверку, не оценив юмор.

По словам прокурора города Еманжелинск Роберта Шамсутдинова, все обстоятельства этой постановки выясняет полиция. В региональном главке МВД эти данные подтвердили, уточнив, что личности подростков установлены, написал Znak.com.

В ведомстве рассказали, что пистолет был игрушечным, а со школьниками и их родителями уже провели профилактические беседы.

«С мальчиками проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушений закона. Они все поняли, сообщили, что больше такими играми заниматься не будут», — добавил Шамсутдинов.

По данным издания, ролик был снят несколько дней назад. Дети, которые развлеклись таким образом, учатся в четвертом классе местной школы. Они решили создать свой YouTube-канал и публиковать там свои видео. Первым как раз стал ролик про ловлю маньяка. Ранее никто из школьников не попадал в поле зрения полиции.