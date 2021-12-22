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    22 декабря 2021, 08:50

    Полиция и прокуратура проверила школьников на Урале после ролика о ловле маньяка

    Znak.com: на Урале полиция проверила детей после ролика о ловле маньяка с пистолетом

    Ольга Назаркина

    Три школьника Челябинской области сняли ролик с игрушечным пистолетом и ловлей «маньяка». Видео они выложили в соцсети. После этого правоохранители устроили проверку, не оценив юмор.

    Полиция и прокуратура проверила школьников на Урале после ролика о ловле маньяка

    По словам прокурора города Еманжелинск Роберта Шамсутдинова, все обстоятельства этой постановки выясняет полиция. В региональном главке МВД эти данные подтвердили, уточнив, что личности подростков установлены, написал Znak.com.

    В ведомстве рассказали, что пистолет был игрушечным, а со школьниками и их родителями уже провели профилактические беседы.

    «С мальчиками проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушений закона. Они все поняли, сообщили, что больше такими играми заниматься не будут», — добавил Шамсутдинов.

    По данным издания, ролик был снят несколько дней назад. Дети, которые развлеклись таким образом, учатся в четвертом классе местной школы. Они решили создать свой YouTube-канал и публиковать там свои видео. Первым как раз стал ролик про ловлю маньяка. Ранее никто из школьников не попадал в поле зрения полиции.