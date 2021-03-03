Правоохранительным органам необходимо мониторить Сеть, чтобы уберечь подростков от вовлечения в незаконные дела. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

«Хотел бы отметить возросшую эффективность профилактики правонарушений, и в первую очередь — мы об этом постоянно говорим — в молодежной среде. Повторю, определенные позитивные тенденции есть и здесь. Вместе с тем необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия», — цитирует РИА «Новости» главу Российского государства.

На этом же мероприятии Путин призвал правоохранителей жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, чтобы никто из провокаторов не смог уйти от ответственности.

Президент положительно оценил работу органов внутренних дел в прошлом году на фоне трудных условий из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что россияне ждут эффективной работы от органов власти, в том числе от Министерства внутренних дел.