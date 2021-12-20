Полиция Челябинска проверит информацию о подростке, гуляющем с оружием

Полиция Челябинска начала проверять информацию о подростке, гуляющем с предметом, напоминающим автомат Калашникова, которая появилась в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области, написал ТАСС.

«Выясняем все обстоятельства происшествия, были ли реальные угрозы жителям города или подросток держал в руках игрушку», — сказали в ведомстве.

При этом жителям города порекомендовали сразу обращаться в полицию, если они заметят что-то подобное.

О подростке, который гулял по утреннему Челябинску с предметом, визуально напоминающим автомат Калашникова, стало известно из СМИ 20 декабря. Агентство Ura.ru писало, что ребенок прошел по центру города — от площади Революции до остановки «Детский мир», никак не привлекая внимания прохожих.

«Молодой человек идет по центру Челябинска и держит автомат наготове. Большинство прохожих не обращают на странного парня внимания», — сообщил журналист уральского агентства.

Он предположил, что мальчик нес страйкбольный АК.