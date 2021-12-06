Полиция Брюсселя задержала десятки демонстрантов на акции против ковидных ограничений

Полиция Брюсселя сообщила о задержании 20 участников беспорядков. Они начались на демонстрации против ковидных ограничений. По данным правоохранителей, на акцию вышли более 8 тысяч демонстрантов. Митинг был согласован местными властями в пятницу по ускоренной программе, а в воскресенье уже проведен.

«Полиция Брюсселя задержала 20 человек по итогам манифестации. Четверо участников акции и двое полицейских получили ранения», — говорится в сообщении.

Собравшиеся протестовали, в том числе, против повсеместного использования ковид-сертификатов. Также он выступили против идеи местных властей сделать вакцинацию обязательной для сотрудников медицинской сферы, сообщило «РИА Новости».

В ходе акции начались беспорядки, которые переросли в столкновения демонстрантов с полицейскими. В правоохранителей полетели камни, несколько машин полиции разнесли. В ответ сотрудники применили водометы и слезоточивый газ.

Это уже не первая акция в Брюсселе под названием «Марш за свободу». Сначала такая же демонстрация прошла 21 ноября. На улицы тогда вышли до 70 тысяч недовольных. Тоже начались столкновения, пострадали как минимум три сотрудника полиции.