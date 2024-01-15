Общество 15 января 2024, 03:33 Полиция Бельгии задержала подозреваемого в подготовке теракта против еврейской общины Belga: полиция задержала возможного организатора нападения на еврейскую общину Unsplash

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Подозреваемым в организации теракта на еврейскую общину в бельгийском городе Антверпен оказался 19-летний молодой человек. Полицейские задержали его, сообщило информационное агентство Belga.

«Он подозревается в нелегальном ношении оружия и подготовке террористического нападения», — отметили журналисты.

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В Антверпене находится крупнейшая в Бельгии еврейская община. Она состоит из 16 тысяч человек. Вторая по величине община находится в Брюсселе. В нее входит около 11 тысяч человек.

Власти Антверпена усилили меры безопасности около мест, которые связаны с еврейской общиной после эскалации ближневосточного конфликта.

Ранее украинская полиция задержала мужчину, который справил нужду на крупнейшую в Европе ханукию, установленную в Киеве. Он назвал конструкцию граблями и заявил, что Украина только для украинцев.