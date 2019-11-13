Полиция Башкирии проверит инцидент с мужчиной, натравившем ребенка на журналиста
«Полиция по данному инциденту начала проверку», — сообщили РИА «Новости» в МВД по Республике Башкортостан.
«Пни-ка ему!» — башкирский бизнесмен натравил ребенка на репортераПодробнее
Кроме того, проверку организовала региональная прокуратура, которая в дальнейшем решит вопрос о возможных мерах реагирования.
Ранее в интернете опубликовали кадры, где неизвестный мужчина грубо общался с автором видео. Сначала он стоял рядом с автомобилем, где сидел ребенок, и скандалил сам, а затем начал науськивать мальчика.
«Выйди, пни-ка ему! Пни, я посмотрю, что он сделает! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!» — говорил мужчина сыну.
Ребенок вышел из машины и начал бить обидчика отца. После того, как мальчика оттолкнули, его отец начал кричать, чтобы парнишку не трогали. Как позже выяснилось, отец оказался бизнесменом, который начал строить дорогу к местному магазину. Жителям это не понравилось, и они пожаловались одному из депутатов. Тот приехал к предпринимателю вместе с журналистом. Именно репортер отбивался от ребенка на видео.