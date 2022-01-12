Полиция Башкирии объявила в розыск мошенниц, похитивших у пенсионерки миллион рублей

В Республике Башкирия полиция объявила в розыск мошенниц, которые, представившись соцработниками, украли у пенсионерки в Нефтекамске миллион рублей.

Как сообщил mkset.ru со ссылкой на информацию регионального УМВД, 10 января неизвестные женщины, представившись как соцработники, пришли в гости к 85-летней пенсионерке.

Заприметив ее еще на улице, они довели пожилую женщину до дома, рассказывая по дороге о «денежной реформе», во время которой «пройдет перепись» наличных денег.

Когда «соцработники» ушли, женщина обнаружила, что исчез миллион рублей, который она хранила дома. Мошенницы объявлены в розыск.