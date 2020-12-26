Ночная работа ресторана в Москве обернулась полицейским штурмом

Московские власти запретили общепиту работать по ночам из-за пандемии, однако некоторые недобросовестные бизнесмены продолжили зарабатывать, несмотря на ограничения. Полицейским пришлось взломать дверь ресторана Choice Moscow, который кормил и поил гостей после полуночи.

«В заведении в 00:55 продолжалось обслуживание посетителей, подавалась еда и алкогольные напитки. Кроме того, сотрудники ресторана препятствовали проведению обследования и заблокировали дверь, которая была вскрыта полицией в ходе операции», — сообщил столичный оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса в Telegram.

Теперь владельцу ресторана грозит штраф до 300 тысяч рублей. Заведение могут закрыть на три месяца.

Нарушения антиковидных нарушений постоянно фиксируют в Москве. Протоколы уже составили в отношении клубов Adrenaline Stadium и «ГлавClub», ТЦ «Оходный ряд», ГУМа и других торговых точек и развлекательных заведений.