27-летнего сержанта линейного отдела МВД аэропорта Внуково задержали в Москве по подозрению в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Он стал сутенером 16-летней студентки — находил ей клиентов и получал с этого процент.

Об этом «360» сообщил отдел информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО. Там уточнили, что противоправное действие совершил сержант внутренней службы, младший специалист по автотранспорту — начальник гаража линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково.

«Предварительно установлено, что он совершил действия, направленные на вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего лица», — уточнили в ведомстве.

Life со ссылкой на источник сообщил, что полицейский познакомился с 16-летней студенткой одного из колледжей столицы с социальных сетях — 16-летняя девушка искала себе клиентов. Мужчина предложил ей варианты заработка и стал брать проценты за заказ.

Сообщники составили прайс-лист: за заказ от трех тысяч рублей мужчина получал 500 рублей, от шести тысяч — тысячу рублей. Встречи с клиентами договорились назначать дома или в машинах. Через некоторое время девушка захотела отказаться от такого источника заработка, но испугалась шантажа со стороны полицейского.

Все выяснилось, когда девушка пропала и родители обратились в полицию. Правоохранители нашли студентку и проверили ее переписки. Несовершеннолетняя призналась, что занималась проституцией, и рассказала одну из схем, которую придумал полицейский. По ней студентка должна была заманивать клиентов в туалет, вести дело к сексу, а затем признаваться, что несовершеннолетняя. Туда же должен был приходить сержант, который начинал шантажировать клиентов, пугая уголовным преследованием.

Правоохранители задержали подозреваемого. Он рассказал, что на нем висит долг по кредиту в размере 300 тысяч рублей и таким образом он хотел заработать, чтобы с ним рассчитаться.

«Начальником УТ МВД России по ЦФО была назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — отметили в отделе информации и общественных связей.