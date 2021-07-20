Полицейского с 22 квартирами отстранили от работы в Воронеже

Воронежского подполковника Игоря Качкина отстранили от работы после задержания. Больше года назад у правоохранителя нашли 22 квартиры, а теперь его подозревают в экономическом преступлении.

Начальника тыла отдела МВД России по Панинскому району Воронежской области задержали 19 июля. Его подозревают в экономическом преступлении, сообщили «Вести Воронеж» со ссылкой на источник. Но пока подробности обвинений не раскрываются. Качкина уже отстранили от работы и организовали служебную проверку.

«Назначено проведение служебной проверки. В случае если вина данного сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — заявили в пресс-службе областного ГУ МВД.

В ведомстве добавили, что руководителей Качкина привлекут к дисциплинарной ответственности, если докажут вину подполковника.

В феврале 2020 года у Качкина нашли 22 квартиры на общую сумму 50 миллионов рублей. Тогда его не уволили, так как владельцами недвижимости оказались родители мужчины, являющиеся индивидуальными предпринимателями.