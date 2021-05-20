Полицейского, распространившего материалы допроса Галявиева, уволили

Полицейского, который распространил фото и видео допроса Ильназа Галявиева, уволили в Казани. 19-летнего юношу обвиняют в убийстве девяти человек во время стрельбы, которую он устроил в казанской гимназии.

Об этом сообщили РИА «Новости» в МВД по Татарстану. В ведомстве уточнили, что 11 мая в интернете появились фото и видео с допроса подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

«МВД по Республике Татарстан по данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник, распространивший данные сведения, уволен из органов внутренних дел», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что непосредственного руководителя уволенного полицейского привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Утром 11 мая в гимназии № 175 раздались выстрелы. Расстрел школьников и педагогов устроил бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. Он принес в учебное заведение официально зарегистрированное оружие и открыл огонь. В результате погибли девять человек — семь детей и два педагога.

Юношу задержали, правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Максимальное наказание, которое по ней грозит, — пожизненное лишение свободы. Галявиева арестовали на два месяца, свою вину он признал.