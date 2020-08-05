Полицейского посмертно наградят за героизм в ХМАО

В пресс-службе окружной полиции рассказали, что награду получат его родственники. Также им назначены компенсация в три миллиона рублей, ежемесячная пенсия и льготы при оплате услуг ЖКХ.

Напарник погибшего, младший лейтенант полиции Александр Царегородцев также участвовал в задержании преступника.

«Он получил ведомственную награду „За доблесть в службе“. В настоящее время он продолжает служить в рядах ППС», — уточнили в пресс-службе УМВД по региону.