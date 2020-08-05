Полицейского посмертно наградят за героизм в ХМАО
Сержант полиции Ильмир Ханов, который погиб при исполнении служебных обязанностей, получит орден Мужества посмертно. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
В пресс-службе окружной полиции рассказали, что награду получат его родственники. Также им назначены компенсация в три миллиона рублей, ежемесячная пенсия и льготы при оплате услуг ЖКХ.
Напарник погибшего, младший лейтенант полиции Александр Царегородцев также участвовал в задержании преступника.
«Он получил ведомственную награду „За доблесть в службе“. В настоящее время он продолжает служить в рядах ППС», — уточнили в пресс-службе УМВД по региону.