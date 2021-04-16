Полицейского осудили за кражу катера на Кубани

В Туапсе перед судом предстал сотрудник полиции, которого обвинили в краже служебного катера. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По данным издания, кража произошла в октябре 2018 года, когда на город обрушилось наводнение. Обвиняемый вместе с сообщником рассказал руководству, что катер якобы во время паводков унесло в открытое море. Нанесенный ущерб превысил два миллиона рублей. Следующие два года осужденный проведет в колонии общего режима.