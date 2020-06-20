    20 июня 2020, 11:00

    Полицейского из Воркуты задержали по подозрению в убийстве коллег

    Алена Макаренко

    Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двоих коллег из городского отдела МВД в Воркуте. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Коми.

    По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве.

    «По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте. <...> Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершенного преступления», — говорится в сообщении.

    Сейчас проводится проверка, по результатам которой сотрудника могут уволить из органов внутренних дел. После этого подозреваемого вызовут в суд.

    Кроме того, правоохранители проверят работу руководства ОМВД России по городу Воркута, где работали погибшие. А непосредственных руководителей подозреваемого сотрудника полиции могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

    Тела сотрудника и работника правоохранительных органов обнаружили в одном из зданий на переулке Юнь-Ягинский 20 июня.