Полицейского из Воркуты задержали по подозрению в убийстве коллег

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве.

«По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте. <...> Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершенного преступления», — говорится в сообщении.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой сотрудника могут уволить из органов внутренних дел. После этого подозреваемого вызовут в суд.

Кроме того, правоохранители проверят работу руководства ОМВД России по городу Воркута, где работали погибшие. А непосредственных руководителей подозреваемого сотрудника полиции могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Тела сотрудника и работника правоохранительных органов обнаружили в одном из зданий на переулке Юнь-Ягинский 20 июня.