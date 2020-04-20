«Ъ»: полицейским в Москве закупят смартфоны для проверки пропусков

По данным издания, департамент информационных технологий столичного правительства сейчас занят этим вопросом. Сначала власти приобретут до пяти тысяч смартфонов. Это могут быть недорогие модели от Samsung или Ноnor (Huawei).

Компания «Марвел-Дистрибуция» получила запрос на поставку. Ранее организация предоставляла московскому департаменту гаджеты нескольких брендов от четырех до 12 тысяч рублей. Источник рассказал, что мэрию интересуют телефоны, которые в рознице стоят около пяти-семи тысяч рублей. Оптовая цена в этом случае может оказаться на 20-30% ниже.

Однако технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков заметил, что бюджетные смартфоны не безопасны с точки зрения сохранения персональных данных человека.

Система спецпропусков заработала в Москве с 15 апреля. Их необходимо получить тем людям, которые ездят на общественном или личном транспорте. Для тех, кто выходит из дома за продуктами или в аптеку цифровые пропуска не нужны. В период с 11 по 16 апреля полиция выписала около 12 тысяч протоколов нарушителям самоизоляции. Общая сумма штрафов — 54 миллиона рублей.