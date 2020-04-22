Полицейским могут разрешить взламывать авто и стрелять. Но эти права у них и так были

Права полицейских захотели расширить. Если поправки примут, правоохранители смогут вскрывать автомобили и оцеплять жилье. За совершенные при исполнении обязанностей действия стражей порядка не накажут. Депутат Госдумы Юрий Синельщиков объяснил «360», что на самом деле в этих поправках мало нового.

Среди предполагаемых новых прав полицейских, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник в Госдуме, — ограждение мест проведения массовых мероприятий. Обозначать их будут «доступными средствами, в том числе визуальными». Синельщиков заметил, что с учетом существующей практики непонятно, зачем собираются ввести эту меру.

Кроме того, закон «О полиции» могут дополнить статьей, в которой говорится о вскрытии транспортного средства. Правоохранителям разрешат взламывать машины в нескольких случаях: для спасения жизни граждан, для предотвращения преступлений и для обеспечения безопасности людей во время массовых беспорядков и ЧС.

Владельца машины должны поставить в известность о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. Если при этом был нанесен вред гражданам или организациям, а полицейский действовал на законных основаниях, то никакой ответственности он не несет. Но, оказывается, право на это и так было у полицейских. Оно закреплено статьей 39 УК РФ.

Поправки могут дать полицейским право оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления они смогут осматривать людей, их вещи, предметы, механизмы и вещества, проверять транспорт. Если человек откажется от осмотра или не предъявит сотрудникам правоохранительных органов машину или грузы, то его вправе не пропустить через оцепление ни в одну, ни в другую сторону.

«Никакого физического контакта не должно быть. Можно, например, открыть планшет и сличить фотографии, но не трогать и не задерживать. Какие основания для осмотра? Если речь идет о том, чтобы показать содержимое сумочки и так далее — это уже обыск, понятие которого прописано в уголовно-процессуальном кодексе», — подчеркнул Юрий Синельщиков.

При задержании полицейским «с обнаженным огнестрельным оружием» можно будет применить его. Огонь разрешат открыть, если есть угроза нападения на сотрудника органов правопорядка. Но о применении оружия говорится в статьях 37-38 УК РФ. И необязательно, чтобы пистолет был вынут из кобуры.

Если на тебя нападают, можешь пистолет хоть из-под коленки вытащить и выстрелить. Это все прописано Юрий Синельщиков депутат ГД РФ.

На действия полицейских, «совершенные при выполнении обязанностей возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции», теперь распространяется иммунитет. Хотя и он уже закреплен статьей 42 УК, где говорится о выполнении приказа

Синельщиков предположил, что поправки внесли для того, чтобы сделать из-закона «инструкцию для самих полицейских». Для этого необязательно было представлять документ Госдуме. Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству указал на некачественно составленный текст проекта закона.

«Просто студенты-второкурсники написали и все», — заключил он.