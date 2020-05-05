Полицейский застрелил собаку на глазах хозяина в Ярославской области. Убийство объяснили агрессией животного

В Рыбинске Ярославской области полицейский застрелил собаку, которая сидела возле спящего хозяина. В региональном МВД объяснили его действия тем, что пес набросился на стража порядка. Вот только на видео видно, что с выстрелившим мужчиной были еще два полицейских, которые никак не отреагировали на нападение собаки.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, что полицейский подошел к спящему мужчине и попытался его разбудить. На действия правоохранителя отреагировала собака мужчины, которая спала возле него. Она начала лаять, отгоняя полицейского, тот достал пистолет и выстрелил в животное.

В ярославском управлении МВД уточнили, что это произошло на улице Свободы, где наряд полиции обнаружил мужчину без определенного места жительства, по внешним признакам в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«При попытке выяснить, нуждается ли мужчина в помощи, собака набросилась на полицейского и укусила его за руку. Сотрудник полиции был вынужден использовать табельное оружие, нападавшая нейтрализована. Полицейскому оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении хозяина собаки составили административный протокол о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на то, что в полиции написали, что собака была бродячей, жители Рыбинска утверждают, что хорошо знали и пса, и его владельца. Мужчина часто ходил со своим четвероногим другом.

«Собаку звали Шед, ему было восемь лет, у него был и ветпаспорт, группа помощи бездомных животных его стерилизовала. Мы с мужем как-то кормили его колбасой, а хозяин Антон рядом стоял. Пес добрый, хороший был, из-за того, что облаял чужого, получил пулю, жаль его», цитирует ЯрNews жительницу Рыбинска.

Нашлись и свидетели произошедшего на улице Свободы. По их словам, причин для выстрела не было. А полицейские после этого смеялись.