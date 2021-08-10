Полицейский вывалился из служебной машины в Пермском крае

В Пермском крае полицейский вывалился из служебной машины, действие попало на камеры водителей. В пресс-службе МВД по региону сообщили «360», что в результате организована проверка. Сотрудник не пострадал.

В группе «Чрезвычайное происшествие | Пермь» в социальной сети «Вконтакте» появилось видео, которое снял в Краснокамском районе один из участников дорожного движения.

На нем видно, как на перекрестке автомобиль УАЗ резко поворачивает, чтобы проскочить налево. В этот момент дверь машины открывается и из нее выпадает сотрудник в форме. Автомобиль остановился и дальше не поехал. Через несколько секунд мужчина начал подниматься и забираться обратно в салон.

«Сотрудник полиции в данном случае не пострадал. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

Что стало причиной падения, в ведомстве не уточнили. В соцсетях пользователи предположили, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако подтверждений этому пока нет.