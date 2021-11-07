Полицейский в Пермском крае остановил на ходу фуру, водитель которой умер от инфаркта

В Пермском крае оперуполномоченный по Добрянскому городскому округу майор полиции Александр Шехирев совершил героический поступок и предотвратил возможное происшествие. Он остановил фуру, водитель которой умер от инфаркта за рулем. Об этом сообщил Telegram-канал «Пермь № 1».

В субботу Шехирев вместе с опергруппой приехал на парковку. Им поступило сообщение, что кто-то украл дизельное топливо из грузовика. Когда сотрудники осматривали место происшествия, майор обратил внимание на фуру, припаркованную на горе. Он увидел, как она внезапно начала движение.

Полицейский сразу понял, как нужно действовать. Он оперативно сел в служебную машину и обогнал грузовик. Сотрудник на ходу запрыгнул на подножку фуры, открыл водительскую дверь и сам припарковал транспорт. Однако после выяснилось, что водитель большегруза умер за рулем от сердечного приступа.

В середине октября в Пскове сотрудник полиции спас 12-летнюю девочку, которая упала в реку с Ольгинского моста. Он нырнул в реку и помог девочке, которая пыталась держаться на плаву. Вместе они доплыли до опоры моста. В спасательной операции также помог случайный прохожий.