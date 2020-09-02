Полицейский устроил стрельбу в казанском отделе МВД. Видео

Один из сотрудников полиции устроил стрельбу из пневматического оружия прямо в коридоре отдела в Казани. Теперь правоохранители проводят проверку, после которой мужчину может ждать дисциплинарное наказание.

Стрельбу в отделе полиции засняли на видео. На кадры попал мужчина в форме, который стреляет в ту сторону, где стоят люди. Затем он снова заряжает оружие.

«Министром внутренних дел по Республике Татарстан принято решение о назначении служебной проверки по факту публикации в социальных сетях и мессенджерах информации о применении пневматического оружия сотрудником полиции в помещении отдела полиции № 3 „Зареченский“ УМВД России по Казани», — сообщили «360» в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

После проведения проверки полицейского могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Кроме того, наказать могут и тех, кто причастен к инциденту.

Как уточнил сайт Kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, огонь открыл начальник отдела полиции Тарас Дорошкевич. Он якобы целился в дознавателя лейтенанта Айгуль Хакимову. Причиной стали плохие показатели на работе. По словам собеседника сайта, ранения получили трое полицейских.

При этом в прокуратуре отметили, что во время стрельбы никто не пострадал. Сейчас все подробности выясняются, а в отделе работают сотрудники надзорного ведомства.