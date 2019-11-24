Полицейский спас семью из горящего дома в Югре

Участковый уполномоченный ОМВД России по Нягани лейтенант полиции Владимир Александров традиционно обходил закрепленную за ним территорию на Жилстрое. Мужчина увидел густой дым над одним из зданий и побежал на помощь. Вскоре он обнаружил горящую постройку, из которой доносились крики. Александров выбил дверь и вывел из дома трех детей и двух взрослых.

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После спасения владелица квартиры вспомнила об оставленных в огне документах на переселение из ветхого жилья и побежала за ними. Женщина достала из горящего шкафа сертификат, но выйти на улицу у нее уже не хватило сил. Участковый вынес пострадавшую из огня, прикрываясь бушлатом.

Здоровью спасенной семьи сейчас ничего не угрожает. Местные жители скоро переедут в новую квартиру.

Волк поблагодарила лейтенанта полиции за спасение людей и самоотверженность.