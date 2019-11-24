  • Полицейский спас семью из горящего дома в Югре

    24 ноября 2019, 15:36

    Алена Макаренко

    Участковый Владимир Александров спас трех детей и двух взрослых из горящего аварийного дома в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Информация появилась на сайте МВД России.

    Участковый уполномоченный ОМВД России по Нягани лейтенант полиции Владимир Александров традиционно обходил закрепленную за ним территорию на Жилстрое. Мужчина увидел густой дым над одним из зданий и побежал на помощь. Вскоре он обнаружил горящую постройку, из которой доносились крики. Александров выбил дверь и вывел из дома трех детей и двух взрослых.

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    После спасения владелица квартиры вспомнила об оставленных в огне документах на переселение из ветхого жилья и побежала за ними. Женщина достала из горящего шкафа сертификат, но выйти на улицу у нее уже не хватило сил. Участковый вынес пострадавшую из огня, прикрываясь бушлатом.

    Здоровью спасенной семьи сейчас ничего не угрожает. Местные жители скоро переедут в новую квартиру.

    Волк поблагодарила лейтенанта полиции за спасение людей и самоотверженность.