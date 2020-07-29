Полицейский сбил трех подростков в Тверской области
Сотрудник УВД в Тверской области устроил аварию, в которой погибли три подростка. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Известно, что правоохранитель выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон. В итоге он врезался в ехавший там скутер. На скутере ехали трое подростков. Они скончались от полученных в ДТП травм. На полицейского завели уголовное дело.
«Будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех участников дорожно-транспортного происшествия», — заявили в пресс-службе областного СКР.