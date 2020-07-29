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    29 июля 2020, 13:14

    Полицейский сбил трех подростков в Тверской области

    Дарья Морозова

    Сотрудник УВД в Тверской области устроил аварию, в которой погибли три подростка. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

    Известно, что правоохранитель выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон. В итоге он врезался в ехавший там скутер. На скутере ехали трое подростков. Они скончались от полученных в ДТП травм. На полицейского завели уголовное дело.

    «Будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех участников дорожно-транспортного происшествия», — заявили в пресс-службе областного СКР.

    Новости SMI.FM